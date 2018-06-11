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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Kadir Gecesinde camiler doldu taştı

- Kadir Gecesinde camiler doldu taştı

- Cemaatten genel detay

Kaside 

- - Kasidelerin okunması
- - Duaların edilmesi
- - Genel detaylar

( MUŞ ) MUŞ

- Muş'ta Kadir Gecesi münasebetiyle camilere akın eden erkek, kadın, yaşlı, çocuk, çok sayıda kişi namazlarını eda edip, dua etti. Muş İl Müftülüğü tarafından Salih Muhlise Çağlayan Camiinde düzenlenen Kadir Gecesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerimlerin okunduğu gecede kasideler okunup, dualar edildi. Her kesimden ilginin gösterildiği Kadir Gecesinde 7'den 70'e herkes ellerini semaya açtı. Düzenlenen programa Muş Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, İl Müftüsü Alettin Bozkurt ve yüzlerce vatandaş katıldı.
(UU-)
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