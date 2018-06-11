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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kadir Gecesi - YALOVA

Kadir Gecesi - YALOVA

- Merkez Camii'ndeki Kadir Gecesi programından detaylarYALOVA - Yalova 'da Kadir Gecesi nedeniyle camilerde özel program düzenlendi.
Kur'an - ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve ''bin aydan hayırlı'' olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ni idrak etmek için çok sayıda vatandaş camilere akın etti. Merkez Camii'ne gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.Büyük küçük her yaştan vatandaş akşam ezanın ardından kentteki camileri doldurdu. Yatsı ve teravih namazlarını kılan vatandaşlar, okunan Kur'an - ı Kerim, mevlit ve ilahileri dinledi. Din görevlileri tarafından Kadir Gecesi'nin faziletini anlatan vaaz verildi.
Camilerdeki doluluk nedeniyle birçok vatandaş cami avlularına serdikleri hasırların üstünde namaz kıldı.

Akşam Ezanı 

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