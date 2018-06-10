Kadir Gecesi’nde on binler Ulu Cami ve Emirsultan’a akın etti



- Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde on binlerce vatandaş, Bursa Ulu Cami ve Emirsultan Cami ve Türbesi’ne akın etti. Tüm İslam aleminin en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi Bursa’da Ulu Cami’de huşu içinde geçirildi. Kadir Gecesi münasebetiyle on binlerce vatandaş Ulu Cami, Emirsulta Cami ve Türbesi’ne sığmadı. Binlerce vatandaş, 7’den 70’e cami avlularında ve çevresinde dualarla Kadir Gecesi’ni kutladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından teravih namazını da kılan genç, yaşlı, çocuk binlerce vatandaş, geç saatlere kadar ibadetlerini gerçekleştirdi. Seyyar satıcılar ve seçim propagandası yapan parti çadırları da kalabalıklar arasında gözden kaçmadı. Kadınların camilere daha yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

(SD-

