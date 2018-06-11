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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kadir Gecesi’nde cemaat yağmur altında namaz kıldı

Kadir Gecesi’nde cemaat yağmur altında namaz kıldı

Cami avlusundan genel görüntüler

Kaside Yağan Kandil Irak 

-Kırıkkale İl Müftüsü Şahin Yıldırım röportaj
-Cami içi cemaat görüntüleri
-İl Müftüsü vaaz verirken
-Nur Camii dış görüntüsü yatsı ezanı okunurken
-Yağmur altında namaz kılan vatandaşlar
-Ömer Doymaz röportaj
-Melehat Aksoy röportaj
-Ferhat Kutluca röportaj
-Elif Yılmaz röportaj

( KIRIKKALE ) - KIRIKKALE

- Kırıkkale’de Kadir Gecesi münasebetiyle camilere akın eden erkek, kadın, yaşlı, çocuk, çok sayıda vatandaş Cami avlusunda namazlarını yağmur altında eda edip, dua etti. Kırıkkale İl Müftülüğü tarafından Nur Cami’sinde düzenlenen Kadir Gecesi’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kur'anı Kerimlerin okunduğu gecede kasideler okunup, dualar edildi. Her kesimden ilginin gösterildiği Kadir Gecesinde 7'den 70'e herkes ellerini semaya açtı. Cami içine sığmayan vatandaşlar ise avluda namazlarını eda etmek zorunda kaldı. Namaz sırasına yağan yağmura rağmen namazlarını eda eden vatandaşlar ıslandı. Bazı vatandaşlar ise yer bulamadıkları için başka Camilere yer aradı. Namaz sonrası vatandaşlar vatani görevini yapan askerler için dua ettiklerini ifade etti.
Yağan yağmurda namaz kıldığını ifade eden Nebahat Aksoy, “Allah’ın bereketi ne diyelim, Allah yardımcımız olsun. Vatanımızı milletimizi, kötü insanlardan korusun. Başımıza hayırlı kişiler getirsin, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Hainlerin eline bizi bırakmasın” diye konuştu.
Kadir Gecesinde halkımız neslinde en önemli kandil gecelerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Kırıkkale İl Müftüsü Şahin Yıldırım,” Bu nedenle Camilerimize halkımız yoğun bir şekilde teveccüh ediyor. Kırıkkale’de özellikle Nur Cami’miz bu yoğun talebi çok daha fazlasıyla almaktadır. Cami’nin içerisi dolduğu gibi avluları da dolmakta binlerce kişi Cami’mizde ibadet etmektedir. Bunun yanında diğer Camilerimiz var. Çarşı Cami, Nokta Cami, Gürler Cami gibi diğer Camilerimizde de aynı şekilde yoğun bir vatandaşımızın ilgisini görmekteyiz. Bu dinimize, hem dinimizin getirmiş olduğu ilkelere ve Allah’ın Kur’an’ı Kerim’de müjdelemiş olduğu o müjdeye mashar olmak için ilgi alakanın yoğun olduğunu gösteriyor. Rabbim Camilerimizi her daim cemaat yoğunluğuyla namazı kılabilmeyi o duyguyu, o birlikteliği beraberliği yaşayabilmeyi nasip eylesin” diye konuştu.
Namaz kılmaya geldiğini ifade eden Elif Yılmaz ise, “Askerlerimiz dağda çatışan, sınırda çatışan askerlerimiz için dua ettim. Kazadan beladan korunmak için dua ettim” dedi.
Ferhat Kutluca ise namaz kılmaya geldiğini ve yer bulamadığını belirterek, “Herkes çok güzel namaz kılıyor. Çok güzel bir şey ama yapacak bir şey yok yer bulamadık. Diğer Camilere gittik orada yer yok” diye konuştu.
(HA-
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