Kadir Gecesi - MANİSA

- Hatuniye Camisi'nde cemaat detayları - Vaaz görüntüsü - Namaz kılınmasıKadir Gecesi - Kadir Gecesi'nde Manisa 'da düzenlenen programın ardından Sakal - ı Şerif ziyarete açılırken Aydın'da vatandaşlar camileri doldurduMANİSA (AA) - Manisa 'da Kadir Gecesi'nde, vatandaşlar camilere akın etti.Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirmek için camileri dolduran vatandaşlar Kur'an - ı Kerim okudu, tilavetini dinledi ve dua etti.Camilere yer bulamayan birçok vatandaş camilerin çevresindeki sokak ve parklarda namaz kıldı.Vatandaşların rağbet ettiği Hatuniye Camisi'nde düzenlenen program Kur'an - ı Kerim tilavetiyle başladı. Camide teravih namazı sonrası salavatlar eşliğinde ziyarete açılan Sakal - ı Şerif'e dokunan çok sayıda vatandaş duygusal anlar yaşadı.Tarihi Sultan Camisi ve Ulu Cami ile Muradiye Camisi'ni dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti, Kur'an - ı Kerim okudu.İl Müftüsü Sinan Cihan da yaptığı konuşmada, Kadir Gecesi'nin Türkiye'de ve İslam aleminde, birlik ve beraberlik ile akan Müslüman kanlarının durmasına vesile olmasını diledi.Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlara hayır lokumları dağıtıldı.