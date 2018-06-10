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10 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Kadir Gecesi idrak ediliyor - KAHRAMANMARAŞ

Kadir Gecesi idrak ediliyor - KAHRAMANMARAŞ

- Türkiye'nin üçüncü büyük camisi Abdulhamithan Camisi'nden görüntü - Vatandaşların namaz kılmasıKAHRAMANMARAŞ - Kadir Gecesi dolayısıyla Kahramanmaraş 'ta camiler dolup taştı. Kahramanmaraş 'ta, iftarın ardından camilere akın eden vatandaşlar, teravih namazına kadar Kur'an - ı Kerim okuyup dua etti. Kahramanmaraş lıların büyük bölümü Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Türkiye'nin üçüncü büyük camisi Abdulhamithan Camisi'ni tercih ederken içeride yer bulamayanlar namazlarını cami avlusunda eda etti. Okunan Kur'an - ı Kerim, mevlit ve ilahileri dinleyen vatandaşlar, teravih namazını kıldı.

Teravih Namazı 

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