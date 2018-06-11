Kadir Gecesi idrak ediliyor - BATMAN/SİİRT/ADIYAMAN

BATMAN - Şevket Başak Camisi'nde cemaat detayları - Batman İl Müftüsü Turgut Erhan'ın konuşması - Vatandaşların namaz kılması - Dua edilmesi - Kur'an - ı Kerim okunması - SİİRT - Siirt'in tarihi Ulu Camisi - Vatandaşların namaz kılması - Dua edilmesi - Kur'an - ı Kerim okunmasıADIYAMAN - Samsat ilçesinde bulunan Safvan Bin Muattal Türbesine ziyaretçi detayları - İlahi söylenmesi - Cemaat detayları - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın konuşması - Vatandaşların namaz kılmasıKadir Gecesi idrak edildi - Batman Kur'an - ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin yıldan daha hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Batman 'daki camiler doldu taştı.Şevket Başak Camisi'nde Kadir Gecesi'ni idrak eden vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti. Yer bulmayan vatandaşlar ise cami bahçesinde namazlarını eda etti.İl Müftüsü Turgut Erhan, yaptığı konuşmada, Kadir Gecesi'nin önemine değinerek, bu gece meleklerin sabaha kadar yeryüzüne inerek ibadet eden müminleri, Müslümanları selamladıklarını belirtti. Kılınan namaz ve duaların ardından vatandaşlara lokum ikram edildi. - SiirtSiirt'te camilere akın eden vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni idrak etti.Tarihi Ulu Camisi'ni dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.Programda Kur'an - ı Kerim ve mevlit okundu, ilahiler seslendirildi. - AdıyamanAdıyaman'da binlerce kişi Kadir Gecesi'ni idrak etmek için kişi Samsat ilçesinde bulunan Safvan Bin Muattal Türbesi'ne akın etti.Samsat Müftülüğü tarafından her yıl düzenlenen Kadir Gecesi etkinliğine Adıyaman merkez ve diğer ilçelerden binlerce kişi geldi.Kur'an - ı Kerim tilavetinin ardından kürsüye geçen TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın son günlerde Batı'da Müslümanlara karşı yapılan fiili saldırıların arttığını, adeta bir haçlı saldırısı başlatıldığını, Müslümanların bunlara karşı birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini ifade etti. Okunan ilahilerden sonra binlerce kişi beraber saf tutarak namaza durdu.Namazdan sonra tüm İslam alemi için toplu şekilde dua edildi.