Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kadir Gecesi idrak ediliyor - BATMAN/SİİRT/ADIYAMAN

Kadir Gecesi idrak ediliyor - BATMAN/SİİRT/ADIYAMAN

BATMAN - Şevket Başak Camisi'nde cemaat detayları - Batman İl Müftüsü Turgut Erhan'ın konuşması - Vatandaşların namaz kılması - Dua edilmesi - Kur'an - ı Kerim okunması - SİİRT - Siirt'in tarihi Ulu Camisi - Vatandaşların namaz kılması - Dua edilmesi - Kur'an - ı Kerim okunmasıADIYAMAN - Samsat ilçesinde bulunan Safvan Bin Muattal Türbesine ziyaretçi detayları - İlahi söylenmesi - Cemaat detayları - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın konuşması - Vatandaşların namaz kılmasıKadir Gecesi idrak edildi - Batman Kur'an - ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin yıldan daha hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Batman 'daki camiler doldu taştı.Şevket Başak Camisi'nde Kadir Gecesi'ni idrak eden vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti. Yer bulmayan vatandaşlar ise cami bahçesinde namazlarını eda etti.İl Müftüsü Turgut Erhan, yaptığı konuşmada, Kadir Gecesi'nin önemine değinerek, bu gece meleklerin sabaha kadar yeryüzüne inerek ibadet eden müminleri, Müslümanları selamladıklarını belirtti.
Kılınan namaz ve duaların ardından vatandaşlara lokum ikram edildi. - SiirtSiirt'te camilere akın eden vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni idrak etti.Tarihi Ulu Camisi'ni dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.Programda Kur'an - ı Kerim ve mevlit okundu, ilahiler seslendirildi. - AdıyamanAdıyaman'da binlerce kişi Kadir Gecesi'ni idrak etmek için kişi Samsat ilçesinde bulunan Safvan Bin Muattal Türbesi'ne akın etti.Samsat Müftülüğü tarafından her yıl düzenlenen Kadir Gecesi etkinliğine Adıyaman merkez ve diğer ilçelerden binlerce kişi geldi.Kur'an - ı Kerim tilavetinin ardından kürsüye geçen TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın son günlerde Batı'da Müslümanlara karşı yapılan fiili saldırıların arttığını, adeta bir haçlı saldırısı başlatıldığını, Müslümanların bunlara karşı birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini ifade etti.
Okunan ilahilerden sonra binlerce kişi beraber saf tutarak namaza durdu.Namazdan sonra tüm İslam alemi için toplu şekilde dua edildi.

Beraberlik İslam İlahi Cami Bahçesi Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı