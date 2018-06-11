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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kadir Gecesi idrak edildi - KOCAELİ

Kadir Gecesi idrak edildi - KOCAELİ

- İzmit'teki Fevziye Camisi'ne gelen vatandaşlar - Vatandaşların namaz kılması - Camiden detay görüntüler Kocaeli 'de Kadir Gecesi idrak edildi - Kadir Gecesi dolayısıyla Kocaeli 'deki vatandaşlar, camilere akın ettiKOCAELİ (AA) - Kadir Gecesi dolayısıyla Kocaeli 'deki vatandaşlar, teravih namazı için camileri doldurdu.İzmit'teki Fevziye Camisi'ni saatler öncesinden dolduran vatandaşlar, Kur'an - ı Kerim ve Mevlid - i Şerif dinleyip dua etti.Birçok vatandaş, camilerin dolması nedeniyle namazlarını avluda kıldı, çok sayıda kadın ve çocuk da camilere akın etti.Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak, teravih namazını kıldı.

Teravih Namazı 

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