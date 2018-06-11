Kadir Gecesi idrak edildi - ELAZIĞ

- Camiden detay - Elazığ Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın vaaz vermesi - Namazın kılınmasıKadir Gecesi idrak edildi - Elazığ , Batman ve Siirt'te, vatandaşlar Kadir Gecesi'ni idrak etmek için camilere akın ettiDİYARBAKIR (AA) - Elazığ , Batman ve Siirt'te vatandaşlar, Kur'an - ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve ''bin aydan hayırlı'' olan Kadir Gecesi'ni idrak etmek için camileri doldurdu. Elazığ 'da İzzetpaşa Camisi'ni dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti, camide yer bulamayanlar da avluda namaz kıldı.İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, verdiği vaazda Kadir Gecesi'nin önemini anlattı.Kadir Gecesi'nin rahmet, bereket, mağfiret ayının zirvesi olan bir gece olduğunu anlatan Sarıkaya, "Bu gece özellikle Rabbimizin Kur'an - ı Kerim'de ve hadislerde belirtilen bin aydan daha hayırlı olan bu gece hakikaten Rabbimize hamdediyoruz ki bize böyle bir geceyi lütfetmiştir. Bu gece ilahi rahmet, merhamet ve feyiz nurlarının tecelli ettiği, duaların kabul olduğu hayırların makbul olduğu, yapılan tövbelerin kabul olduğu bir gecedir." diye konuştu.