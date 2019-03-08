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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Kadınların yollarına kırmızı halı serdiler

Kadınların yollarına kırmızı halı serdiler

Şehir merkezinde kaldırıma kırmızı halı serilmesi

Dünya Kadınlar Günü Yaşlı Kadın Kadınlar Günü Kırmızı Halı En Yaşlı Kadın 

-Yoldan geçen kadınların kırmızı halı üzerinde yürümesi
-Kırmızı halı üzerinde yürüyen kadınların duygularını dile getirmesi
-Yaşlı bir kadının halının üzerine basmaktan çekinerek ayakkabısını çıkarmak istemesi
-Ayakkabısını çıkarması engellenen yaşlı kadının kırmızı halıda yürümesi
-Kırmızı halıda yürüyen kadınlarla röp
-Etkinliği düzenlenen Gönüllü Turizm Elçisi Fatma Esin Tuna, röp
-Kadınlara belediye binasından bir tepsi çay getirilerek ikram edilmesi
-Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun etkinliğe katılarak kadınlar gününü kutlaması

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta kadınlar günü dolayısı ile yapılan sıra dışı etkinlikte kadınlar kaldırıma serilen kırmızı halı üzerinde yürüdü. Tokat Belediyesi önünde Gönüllü Turizm Elçileri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile düzenlenen etkinlikte kaldırıma tek parça kırmızı halı serildi. Yoldan geçen kadınlar kırmızı halı üzerinde yürürken farklı bir heyecan yaşadı. Gönüllü Turizm elçisi Fatma Esin Tuna, her kadın bir değerdir sloganıyla bu yıl Dünya Kadınlar günü kutladıklarını kaydetti.
Kırmızı halının değerli insanlar için yere serildiğini ifade eden Tuna, “Her kadın bir değerdir, hayata değer katar. Dünya kadınlar gününü kutluyoruz, temennilerimiz var. Kadına şiddetin son bulmasını ve fırsat eşitliğine kavuşmak istiyoruz. Erkeklerden kadınlara değer vermesini istiyoruz. Kadınlara değer verilmesi erkeklerden hiçbir şey kaybettirmez. Aksine erkekler daha çok değerli olur” dedi.
Her kadının bir yıldız olduğunu ifade eden Tuna, “Kadınlar kırmızı halıda yürümeye layıktır. Her kadın bir yıldızdır. Hayatının, yeryüzündeki parlak bir yıldızdır” diye konuştu.
Kırmızı halı da yürüyen 59 yaşındaki Nurdagül Dircan ise güzel bir duygu yaşadığını ifade ederek, “Hiç böyle bir etkinlik beklemiyordum. Kadınlar günümüz kutlu olsun” diye konuştu.
Soğuk havada düzenlenen etkinliğe katılan kadınlara Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çay ikramında bulundu. Etkinliğin yapıldığı alana gelerek kadınlar gününü kutlayan Başkan Eroğlu, “Bu vesile ile 8 Mart dünya kadınlar gününü tebrik ediyorum. Başta annem, eşim sonra ülkemizdeki ve dünyadaki hanımefendilerin kadınlar gününü kutluyorum” diye konuştu.

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