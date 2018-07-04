Kadınların karpuz ekim mesaisi

-Damlama sulama sistemi ile ekilen fidelerin sulanması

-Fidelerden detay

-Kadınların çalışmasından genel detay

-Sıcak havada karpuz fidelerinin toprakla buluşması

-Kavun ve karpuz ekicisi Necat Deniz Röp.

-Tarlada kızı ile birlikte çalışan 7 çocuk annesi Verdiye Güler Röp.



( MUŞ - HD)- Kadınlar 60 lira yevmiye ile bunaltıcı sıcakta akşama kadar tarlada çalışıyorlar MUŞ



- Muş'ta geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar karpuz ekimine başlarken, il dışından gelen kadınlar ise ekmek parası için bunaltıcı sıcakta akşam saatlerine kadar çalışıyor. Karpuz üretiminde Türkiye'nin önemli merkezleri arasında yer alan Muş’ta, kadınlar geçimlerini sağlamak için karpuz tarlalarında çalışıyor. İklimi, suyu ve doğal yapısıyla birçok meyvenin yetiştirilmesine olanak sağlayan Muş Ovası’nda bu yıl bir ay gecikmeli karpuz ekimi başladı.

Mardin’in Derik ilçesinden gelerek Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Otaç köyünde kiraladığı 100 dönümlük tarlada karpuz ve kavun ekimine başlayan Necat Deniz, havaların sürekli yağışlı geçmesi nedeniyle geçen yıllara göre yaklaşık bir ay gecikmeli ekim yaptıklarını söyledi.



Diğer illerde karpuz sezonunun sona ermesi ile kendi ektikleri ürünü piyasaya sunduklarını ifade eden Deniz, "Ekimini gerçekleştirdiğimiz karpuzun diğer illere göre sezonun sona ermesiyle yeni ürün elde ediyoruz. Türkiye’de en geç karpuz hasadını biz yapıyoruz. Elde ettiğimiz ürünümüzü Adana, İstanbul, Mersin, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlere gönderiyoruz. Ürünümüz tamamen organik ve tamamen doğaldır, hormon yok. Muş Ovası’ndan geçen akarsularla karpuz ve kavuna su veriyoruz. Karpuzu sulamamız, yetişmesine ve olgunlaşmasına yarıyor. Muş Ovası’nda hem bol su var hem de ürünümüz iyi gelişiyor. Mardin'de kuyu suyu verildiği için karpuz ve kavuna iyi gelmiyor. 100 dönüm alanda yaklaşık 700 ton karpuz elde etmeyi hedefliyorum" dedi Tarlada kızı ile birlikte çalışan 7 çocuk annesi Verdiye Güler ise, "60 lira yevmiye ile karpuz tarlasında çalışıyoruz. Sabah saat 06.00'da başlıyoruz, güneş batana kadar çalışmalarımız devam ediyor. Benim 7 çocuğum var. Eşim hasta çalışamıyor, bu açıdan çalışmak zorundayım. Hava çok sıcak bunalıyoruz, ama başka yapabilecek bir işimiz yok. Buradan aldığımız para ile geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım da, Diyarbakır ve Mardin’den çok sayıda çiftçinin gelerek Muş Ovası’nda kiraladıkları tarlalarda karpuz ve kavun ekimi yaptıklarını hatırlatarak, karpuzun kentteki çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olduğunu ve bölgede en geç karpuz ekilen ve hasat edilen ilin Muş olduğunu söyledi.



(UU-MSA-Y)

