Kadınların halk otobüsünde yumruk yumruğa kavgası kamerada

-Birbirlerine hakaret etmesi

-Birbirleriyle kavga etmeleri



( ADANA ) ADANA



- Adana’da özel halk otobüsünde iki kadın yolcu arasında başlayan sözlü tartışma birden kavgaya dönüştü. Kavgaya tutuşan kadınlar hareket halindeki otobüste yumruk yumruğa kavga etti. Özel halk otobüsünde yolculuk yapan bir vatandaş tarafından görüntülenen olayda, emeklilikte yaşa takılanlar hakkında konuşan 2 kadın yolcu tartışmaya başladı.

Kadınlardan biri diğerine "İçip içip de burada nara atma, akıllı ol" demesi üzerine ayağa kalkıp ‘şerefsiz kadın’ diye karşılık vermesi üzerine tartışma alevlenirken yerinde oturan kadına ayağa kalkıp yumruk atıp saldırdı. Yumruk yiyen kadın da kendisine saldıran kadını yere yatırıp dövmeye başladı.

Kadınlar, seyir halindeki otobüste saç saça baş başa kavga etti. Kadınların kavga etmesinin ardından otobüs şoförünün aracı yol kenarına çekip, saldırıyı başlatan kadını indirdiği öğrenildi. (ELF-

