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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Kadınların ellerindeki telefonları kapkaç yapan şahıs önce kameraya ardından polise yakalandı İzle

Kadınların ellerindeki telefonları kapkaç yapan şahıs önce kameraya ardından polise yakalandı İzle

Kapkaç anı

Tahkikat Güvenlik Kamerası Harekete Geç Cep Telefonu Polis Ekipleri 

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( İSTANBUL )- Kapkaç anı kamerada İSTANBUL

- Beyoğlu'nda kadınların elinden cep telefonun kapıp kaçan 1 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. kapkaç anı ise saniye saniye güvenlik kamerasında yansıdı. Olay,1 ile 7 Haziran tarihlerinde Beyoğlu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 Haziran Cumartesi günü yaşanan kapkaç olayında, bir kadın elinde telefonla yolda yürürken yanına yaklaşan 1 şüpheli kadının elinden telefonu kapıp kaçtı. Telefonu çalınan talihsiz kadın, karakola giderek şikayette bulundu. Aynı kapkaççı, bu kez 7 Haziran Cuma günü yine aynı ilçede bu kez başka bir kadının telefonunu aynı yöntemle çalarak kaçtı. Şikayet üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapmasında sokaktaki işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kapkaççının 18 yaşındaki M.D. olduğunu tespit etti. Polis, şüphelinin yaşadığı Çukur Mahallesindeki eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Emniyette ifadesi alınan M.D., kapkaç yöntemiyle çaldığı telefonları H.A. adlı telefoncuya sattığını itiraf etti. Bunun üzerine H.A.’yı da gözaltına alan polis tahkikat başlattı. Telefon hırsızı tutuklandı İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalıntı telefonu kapkaççıdan satın alan H.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan, kapkaç anının, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 1 zanlının kadınların elindeki telefonu kapıp kaçtığı görülüyor. (SK-
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