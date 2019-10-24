Kadınların el emeği ürünleri, YÖREX’te yerini aldı İzle

-ürünlerden detay

-Solmaz Bekdemir röp.

-detay



( ANTALYA )- Hem üretip hem de tanıtım yapıyorlar ANTALYA



- Antalya’da bu yıl 10’uncu kez kapılarını açan Yöresel Ürünler Fuarı’nda (YÖREX) yerini alan Kadın Girişim Kooperatif’i el emeği ürünlerini sergiledikleri tezgahlarını açtı.Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde fuarda Kadın Girişim Kooperatifi yerini aldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle bu yıl 10’uncusu ANFAŞ Fuar Merkezinde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) kapılarını açtı. 250 bin ziyaretçinin hedeflediği fuarda yerini alan Kadın Girişim Kooperatifi el emeğinin bulunduğu tezgahlar açtı. Kolye, bileklik, yüzük ve çeşitli el yapımı takılarının bulunduğu tezgahlar ilgi gördü. Tezgahların başında duran kadınlar hem ürünlerinin tanıtımını hem de satışını yapıyor.“Boncuklarımla çok mutluyum”Kadın Girişim Kooperatifine bağlı olan ve ürünlerini görücüye çıkaran Solmaz Bekdemir, "4 sene önce halk eğitiminin düzenlemiş olduğu kurslara giderek takı yapmayı öğrendim. Yaptım yaptım çoğaldı hediyeler verdim. Bu işi evime katkıda bulunmak amacıyla sağ olsun belediyelerimiz stant verdi. Evime katkıda bulunuyorum, güzel bir terapi ben çok mutluyum boncuklarımla” dedi.





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