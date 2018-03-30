Kadınlardan polise sıcak ekmek ikramı - DİYARBAKIR
- Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin uygulamasından detaylar - Ekmek pişiren kadınların polislere ekmek ikram etmesi - Merkez Bağlar ilçesinde kadınlar, vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yapan polis ekiplerine tandırda pişirdikleri ekmekten ikram ettiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da kadınlar polislere sıcak ekmek ikramında bulundu."Türkiye Huzur Güven 2018 - 2 Uygulaması" kapsamından kent genelinde yapılan asayiş uygulaması bin 800 polisten oluşan 80 ekiple gerçekleştiriliyor.Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamada asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, uyuşturucuyla mücadele ekipleri yer alıyor.Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek veriyor.Merkez Bağlar ilçesindeki uygulamada, çok sayıda iş yeri denetlendi, şüpheli araçlarda arama yapıldı.Çalışma yürütülen mahallede yaşayan kadınlar polislere tandırda pişirdikleri ekmekten ikram etti.Vatandaşlarla sohbet eden polisler, çocuklarla da yakından ilgilendi.