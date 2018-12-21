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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kadınlardan Mehmetçik'e destek - TOKAT

Kadınlardan Mehmetçik'e destek - TOKAT



: - Bere ören kadınlardan detaylar - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun açıklamaları - Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezindeki 150 kadın sınır bölgesinde görev yapan askerler içi boyunluk, kaşkol ve bere örüyorTOKAT (AA) - Tokat lı kadınlar, sınır bölgesinde görev yapan askerler içi boyunluk, kaşkol ve bere örüyor.Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezindeki 150 kadın, Mehmetçik için ördükleri boyunluk, kaşkol ve bereyle sınır bölgesinde vatan savunması yapan askerlerin yanında olduklarını göstermeyi hedefliyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, merkezdeki kadınları ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet etti.Kadınların Mehmetçik'e destek olmak için toplandığını ifade eden Eroğlu, şunları söyledi:"Biz Türk milletiyiz. Asker bir milletiz. Her zaman bayrağımız, vatanımız, kitabımız kutsallarımız değerlidir. Kim el uzatırsa o elleri de kırmasını biliriz. Bir süre önce böyle bir çalışma yapmıştık. O çalışmada da bizim canlarını ortaya koyan cephede sınırda nöbet tutan askerimiz bizim için değerlidir diyerek onlara bere, boyunluk, kaşkol örerek manevi destekte bulunmuştuk. Devletimiz güçlü, askerimizin hiçbir şeye ihtiyacı yok ama askerimizin sıcak bir dua, teyzelerimizin ellerinden gelen böyle hediyelere ihtiyacı var. Bu anlamda kadınlardan gelen talep üzerine yine bu çalışmayı başlattık."

Gesi 

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