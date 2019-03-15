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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Kadınlara tehditle fuhuş yaptırdığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı - DÜZCE

Kadınlara tehditle fuhuş yaptırdığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı - DÜZCE

- Şüphelileirn adliyeye çıkarılışı ve gazetecilere saldırısıDÜZCE (AA) - Düzce 'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 aydır şehir merkezinde fuhuş ve fuhuşa aracılık ettiği belirlenen 12 kişiyi takibe aldı.Fiziki ve teknik takibin ardından, fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu D.Z, M.A, A.S ile Türk D.D, K.L, M.O, H.U ve H.H'yi gözaltına alındı.Kadınlara tehditle fuhuş yaptırdığı ve yer temin ettiği belirlenen Ç.B, A.K, C.Y. ve Ş.S. ise düzenlenen operasyonla yakalandı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Bu arada şüphelilerin yakınları, adliye önünde görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı.Polislerin araya girmesiyle grup adliye önünden uzaklaştırıldı.Kadınların, zührevi hastalıklar hastanesine götürüldüğü öğrenildi.

Hastalık Fuhuş Operasyonu Saldırı Basın Mensupları Zührevi Hastalık 

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