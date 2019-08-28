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28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kadınlara silah zoru ile fuhuş yaptıran 2 sevgili yakalandı

Kadınlara silah zoru ile fuhuş yaptıran 2 sevgili yakalandı

-Şahısların adliyeye sevk edilmesi

Ayetler Referans Harekete Geç Polis Baskını Polis Ekipleri 

--Detay

( KOCAELİ )- Referanslı müşterilerle şifreli bir şekilde konuştukları ortaya çıktı- Fuhuş yapılan evin mühürlenmesi için işlem başlatıldı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan bir evde fuhşa aracılık eden ve fuhuş yapmak istemeyen kadınları silahla tehdit ettiği iddia edilen kadın ve sevgilisi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay, dün Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir evde fuhuş yaptırıldığı konusunda vatandaşlardan gelen şikayetler, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, şikayetler doğrultusunda belirlenen evi takip altına aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde fuhuş yaptırıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda fuhşa aracılık ettiği tespit edilen İ.S. (49) isimli kadın ve K.U. (31) yakalanarak gözaltına alındı. Fuhşa aracılık eden şahıslar polis baskını ile yakalandı Evde yapılan aramalarda İ.S.’nin fuhuş yapmak istemeyen kadınları tehdit ederken kullandığı 1 adet tabanca ele geçirildi. Fuhuş yaptırılan evin mühürlenmesi için idari işlem başlatıldı. Gözaltına alınan İ.S. ve K.U. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
Emniyette yapılan işlemlerinin ardından şahıslar Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Müşterileri referans aracılığı ile kabul ettikleri ortaya çıktı Olayla ilgili çok sayıda mağdur sıfatındaki kadının olduğu tespit edilirken, yapılan incelemeler neticesinde şahısların müşterilerle kadınları referanslar aracılığı ile buluşturduğu ve şahısların referanslarla konuşurken, polise yakalanmamak için şifreli cümlelerle konuştuklarının belirlendiği öğrenildi.
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