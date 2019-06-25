Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Kadınlara saygısızlık yapan esnafa 15 gün kapatma cezası

Kadınlara saygısızlık yapan esnafa 15 gün kapatma cezası

pazar yerinden görüntü

Argo İtfaiye Aracı 

-röportaj
-uyarı notu
-detaylar

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

– Kırşehir’in Akpınar ilçesinde belediye, kadınlara yaptığı saygısızlıktan dolayı bir esnafa 15 gün süreyle kapatma cezası verdi. Kırşehir'in Akpınar ilçesi pazar yerinde kadınlar, yaşadıkları rahatsızlıkları Akpınar ilçe belediyesine 'Argo kelimeler kullanıyor' diyerek şikayette bulundu. Yapılan şikayetin ardından meyve ve sebze satışı yapan esnafa 15 gün süreyle kapatma cezası veren Akpınar Belediyesi Zabıtası, itfaiye arabasını da esnafın dükkanının önüne park etti. Akpınar Belediyesi, esnafın dükkanının önüne park edilen itfaiye aracının üzerine astığı 'Bu tezgah kadınlara yapılan saygısızlıktan dolayı 15 gün süre ile kapatılmıştır' yazı ile verilen cezayı da vatandaşlara duyurdu. Akpınar Belediye Başkanı Şükrü Turgut verilen ceza ile ilgili yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta yaşandı olay, kadınlar alış veriş yaparken argo konuşmuşlar. Bende alınan kararı doğru buldum. Kadınlara olan saygısızlık nedeniyle de açıklamada bulunduk. İlçemizde bundan sonraki süreçte de bu tür olumsuzluklar yaşanmayacak. Pazarcılar da yaptığımız uygulamaya destek sundu. Bende esnaf kökenliyim. Böyle bir durumu tasnif etmiyoruz. Doğru olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Nüfusu 3 bin olan ilçe de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında AK Parti’den belediyeyi CHP adayı Şükrü Turgut devralmıştı.
İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Balıkesirde Orman YangınıBalıkesirde Orman Yangını
Bursada Facia! İkiye Bölündü, 2 Kişi ÖldüBursada Facia! İkiye Bölündü, 2 Kişi Öldü
İşten Çıkarılınca İki İş Arkadaşını Yaraladıİşten Çıkarılınca İki İş Arkadaşını Yaraladı
3 Gündür Kayıp Olarak Aranan Yüzbaşının Cesedi Kazan Dairesinde Bulundu3 Gündür Kayıp Olarak Aranan Yüzbaşının Cesedi Kazan Dairesinde Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı