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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Kadınlar üst aramasından geçirilerek İstiklal Caddesi'ne alınıyor

Kadınlar üst aramasından geçirilerek İstiklal Caddesi'ne alınıyor

kadınların üst aramasından geçirilmesi

Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-caddeye alınan kadınların slogan atması
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş yapmak isteyen kadınlar İstiklal Caddesi'ne geldi. Bir süre polis bariyerleriyle kapatılan caddeye giriş yapamayan kadınlar polis ekipleri tarafından tek tek üst aramasından geçirilerek caddeye alınmaya başladı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş yapmak isteyen kadınlar İstiklal Caddesi'ne geldi. Bir süre polis ekipleri tarafından kapatılan caddeye giriş yapamayan kadınlar bariyerlerin arkasında bekledi. Kadınların başka bir bulvara yönlendirilecekleri şeklinde tartışmalar sürerken polis ekipleri bariyerlerin bir kısmını kaldırdı. Kadınlar polis ekipleri tarafından tek tek üst aramaları yapılarak caddeye alınmaya başladı.
Cadde ve çevresinde polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi devam ediyor.
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