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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kadınlar tam altın için yarıştı Haberi

Kadınlar tam altın için yarıştı Haberi

Yemek yarışması

Yarış Yemek Yarışması Çeyrek Altın Tatların Gori 

-Belediye Başkanının konuşması
-Ödül töreni

( ANTALYA )- 17 yarışmacı zeytinyağlı ve sıcak yemek kategorisinde jüri karşısına çıktı ANTALYA

- Antalya’nın Kaş ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Yemek Yarışması gerçekleştirildi.
Festival kapsamında bu yıl 5’incisi düzenlenen yemek yarışması, zeytinyağlı yemek ve sıcak yemek kategorisinde yapıldı. 17 kişinin katıldığı yarışmada jürinin yaptığı değerlendirme sonucuna göre, zeytinyağlı yemekte Şükran Maviş, sıcak yemekte Zehra Gümüş birinci oldu. Yarışmanın ardından hazırlanan yemekler izleyenlere ikram edildi. Yarışma sonunda birinciler tam altın, ikinciler yarım altın ve üçüncüler ise çeyrek altın ile ödüllendirildi. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş yaptığı açıklamada, Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında yapılan etkinlikle geleneksel Türk ve Kaş mutfağını yansıtan yemeklerin sergilendiğini söyledi.

Türk ve Kaş mutfağının gelecek kuşaklara aktarabilmek adına burada sergilenmesinin önemini belirten başkan Ulutaş, "Bu lezzetlerin gelecek yıllarda da gelecek nesillerde de aynı tatların alınabilmesi adına, bu tür yarışmaların artarak devam etmesi lazım. Türk mutfağı gerçekten çok güzel bir mutfak. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu lezzetleri arıyoruz." dedi.
Zeytinyağlı yemekte birinci olan Şükran Maviş, bu güzel tatları gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yarışmaya katıldığını belirtti.

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