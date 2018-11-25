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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- Kadınlar şiddete karşı 'turuncu çizgi' çekti

- Kadınlar şiddete karşı 'turuncu çizgi' çekti

Kadınların sloganlar atarak yürümesi

Aile İçi Şiddet Şiddete Hayır Tezahür Kadına Karşı Şiddet Hassasiyet 

-Ellerinde pankartla yürümesi
-İl Başkanı Fikret Yeni'nin katılması
-Genel ve detay görüntü
-Can'ın açıklama yapması
-Yeni'nin turuncu kalemle yazı yazması
-Can'ın yazı yazması
-Turuncu boya ile ellerini boyayıp basmaları

( ADANA ) - Kadınlar şiddete karşı "turuncu çizgi" çekti- Adana'da AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu söyleyerek şiddete karşı "turuncu çizgi" çektiklerini söyledi- Partili kadın ve erkekler 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle sloganlar atıp yürüdü ADANA

- Adana'da AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu söyleyerek şiddete karşı "turuncu çizgi" çektiklerini söyledi.

25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Mimar Sinan Amfi Tiyatrosu önünden AK Parti İl Başkanlığı önüne kadar yürüyüş düzenledi.
Yürüyüşe AK Parti'li kadınların yanı sıra partili erkekler de katılıp destek verdi. Kadınlar ellerinde dövizlerle birlikte sloganlar atarak il başkanlığı önüne kadar geldi. AK Parti Adana İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, burada yaptığı açıklamada, "Kadına yönelik şiddet dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ediyor ve aile içi şiddet ne yazık ki hala en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ediyor. AK Kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz" dedi.
Can, AK Kadınlar olarak Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü'nde kadına yönelik her türlü şiddete turuncu çizgi çektiklerini ifade ederek, "Aynı hassasiyetle, tüm toplumu da turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz. Sağlıklı bir toplum ve gelecek nesiller için kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte turuncu çizgimizi çekelim" diye konuştu.
Can, konuşmasının ardından hazırlanan panoya turuncu kalemle kadına karşı şiddete hayır dediklerini belirten yazı yazdı. Can, daha sonra ellerini de turuncu renge boyayarak yazı yazdığı yere ellerini bastırdı. AK Parti İl Başkanı Firket Yeni de turuncu kalemle kadına karşı şiddete karşı olduklarını yazdı. (FKE-
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