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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kadınlar sahaya indi, eğlenceli anlara kameraya böyle yansıdı İzle

Kadınlar sahaya indi, eğlenceli anlara kameraya böyle yansıdı İzle

kadınların sahaya çıkmaları

Futbol Maçı Kamera Sosyal Paylaşım 

-ısınma hareketleri
-futbol maçından detaylar
-kadınlarla roportajlar

( ANKARA - ÖZEL)- Sosyal medyada organize olan Başkentli kadınlar, hayatlarında hiç oynamadıkları futbolun keyfini çıkarttı ANKARA

- Sosyal medyada organize olan birbirini tanımayan Ankaralı kadınlar, hayatlarında hiç oynamadıkları futbolun keyfini çıkarttı. Sosyal arkadaşlıkların kurulduğu “activityfriend” isimli sosyal paylaşım sayfasında birbirini hiç tanımayan kadınlar organize olarak kadınların da erkeklerin yaptıklarını yapabileceklerini göstermek için futbol oynadı. Halı sahada buluşan Başkentli kadınlar, önce tanıştılar, ardından da futbol maçı için hazırlıklara başladılar. Aralarında spor yapmış kişiler bulunsa da çoğu hayatında hiç futbol oynamamış olan kadınlar önce ısındı, ardından da başlama düdüğü ile birlikte maça başladı.
Erkek hakemin yönettiği maç zaman zaman sert geçse de kadınlar sahada fairplay örneği gösterdi. Çok sayıda taraftarın da izlediği maçın sonunda her iki takım oyuncuları da sahadan yorgun ve mutlu ayrılırken, erkeklerin yaptıkları birçok şeyi başarıyla yapabileceklerini gösterdiler.
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