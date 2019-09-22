Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini

Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini

-Kadınların belediye bahçesinde buluşması

Farkındalık Uluslararası Bisiklet 

--Yapılan rop kadınlarla
--Bisiklet turu detaylar
--Cumhuriyet Meydanı dans gösterileri
--Belediye Başkanı Rop

( BİLECİK )- "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" kentte büyük ilgi gördü- Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin;- “120 ülkede aynı gün yapıldı” BİLECİK

- Bilecikli kadınlar bugün bir farklılık yaratarak, süslenip püslenip bisiklet bindiler. Kadınların bisikletleri çiçeklerle donatmaları renkli görüntülere sahne oldu. Bilecik'te bisikletin ulaşım aracı olarak yaşamın parçası haline gelmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nda renkli görüntüler oluştu. Bilecik Belediye binası önünde bir araya gelen süslü püslü kadınlar önce bisikletlerini süslediler, daha sonra şehir merkezinden Cumhuriyet meydanına doğru bisiklet sürdüler. Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin de kadınlara destek verdi. Cumhuriyet Meydanında müzik eşliğinde zumba dansı eden katılımcılar daha sonra Başkan Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin ile hatıra fotoğrafları çektirdi. “120 ülkede aynı gün yapıldı” Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, düzenlenen etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, Bilecik Belediyesi tarafından anlamlı ve güzel bir etkinliğin düzenlendiğini belirterek, ‘’Bugün Bilecik’te olduğu gibi çoğu şehirde uluslararası bir faaliyet yapıldı. 120 ülkede yapılıyor. Yıllar önce başlatılmış bir faaliyet. Biz de Bilecik Belediyesi olarak böyle uluslararası bir etkinlikte şehrimizi temsil ettik. Çevreye duyarlı bu tarz etkinlikleri yapmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Her birine önümüzdeki yıllarda daha çok destek vererek sürdüreceğiz’’ ifadelerini kullandı. 7’den 70’e her yaştan katılımcının olduğu etkinlikte konuşan vatandaşlar, düzenlenen aktiviteden duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.
İlgili Foto Galeriler
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı