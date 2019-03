Kadınlar gününü çalışarak geçirdiler İzle

-Üretici kadının inek sağması

( AKSARAY -ÖZEL) - Kadınlar kendi gününde hayvanları yemleyip süt sağdı- Aksaray'da hayvancılıkla geçimini sağlayan üretici kadınlar, ahırda süt sağıyor, hayvanların bakımını yapıyor AKSARAY



- Aksaray’da tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan üretici kadınlar, diğer günlerde olduğu gibi Kadınlar Gününü de çalışarak geçirdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenirken, nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da üretici kadınlar, bu günü de çalışarak geçirdi. Kendi günlerinde ahırda hayvanlarının bakımını üstlenen kadınlar, aynı zamanda ev işlerini de yapıyor. “Bizim için her zamanki gibi bir gün” Kadınların hatırlanmasının çok güzel olduğunu söyleyen hayvancılıkla uğraşan Özden Gümüşsoy (44), “Biz burada hayvancılık yapıyoruz. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Çalışan hanımlar da var. Özel sektörde, devlet memurluğunda çalışan kadınlar da var. Kadınların hatırlanması güzel bir şey. Kadınlar Günü de olsa biz hayvancılıkta sürekli çalışmamız gerekiyor. Bugün tatil yapalım gibi bir lüksümüz yok. Bizim için her zamanki gibi bir gün. Yani bir değişiklik yok. Ama böyle bir günün olması güzel bir şey” dedi.

“Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır” Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın olduğunu belirten Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan ise, “Bütün kadınların Kadınlar Günü kutluyorum. Kadının elinin değdiği her şey genellikle hepsi güzeldir. Çünkü kadın erkeklere nazaran biraz daha titiz, daha temizdir. Kadınlar gerçekten bu işi bilen insanlar. Kadınların da değerli olduğunu ve bizim yanımızda olduklarını bilmemiz bize huzur veriyor, duygulandırıyor. Tabii şöyle bir baktığımızda her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır” dedi.