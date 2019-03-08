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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Kadınlar fındıktan çikolata yapmayı öğrendi - TRABZON

Kadınlar fındıktan çikolata yapmayı öğrendi - TRABZON

- Kadınlar fındıktan çikolata yapmayı öğrendi - Kadın girişimci Ayşe Kurban'ın konuşması - TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nun konuşması - kadın girişimci Seyyare Sungur'un konuşması - TTSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz'un konuşmasıKadınlar fındıktan çikolata yapmayı öğrendi - Trabzon 'da kadınlar, Karadeniz fındığından çikolata yapma etkinliğine katıldıTRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) AB Bilgi Merkezi ve Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği iş birliğinde, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolasıyla, "Üreten kadın hikayeleri" ve "Karadeniz fındığından çikolata yapmayı öğreniyorum" konulu etkinlik gerçekleştirildi.
TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Ortahisar ilçesindeki Zağnospaşa Konakları'nda düzenlenen etkinlikte, kadınların üretken olduklarını söyledi.

Kadınlar için farklı bir etkinlik düzenlendiğini belirten Hacısalihoğlu, "Üretkenliği elbette önce evden başlıyor ve çevreye yansıyor. Bunları hepimiz görüyoruz. Bu üretkenlik artık günümüzde evin dışına çıktı." diye konuştu.
TTSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz da proje kapsamında kadınlara Karadeniz fındığından çikolata yapmayı öğretmeye çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü her yıl kutluyoruz. Bu sene kadınları üretime teşvik etmek amacıyla hem kooperatifleşmeyi anlattık hem de Karadeniz fındığından çikolata yapmayı öğretmeye çalıştık. Buradaki amacımız hayatın içerisindeki kadınlarımızın piyasaya üretici olarak nasıl girebilecekleri konusunda bir fikir vermekti."Program kapsamında kadın girişimci Seyyare Sungur tarafından "çikolata workshop" çalışması yapıldı. Trabzon 'un ilçelerinde yaşayan kadınların da katıldığı etkinlikte çikolatanın yapılışı uygulamalı gösterildi. Yapım aşamalarını dikkatle izleyen kadınlar, etkinlik sonunda kendi yaptıkları çikolataları tattı.Çikolata yapmayı öğrenen Zehra Altun da güzel anlar yaşadığını ifade etti.

Kadın Girişimci Kooperatif Workshop 

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