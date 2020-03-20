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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Kadınlar evde portakal soyarak aile bütçesine katkıda bulunuyor

Kadınlar evde portakal soyarak aile bütçesine katkıda bulunuyor

Sevda Ersin'in portakal soyması

Kullar 

-Portakallardan detay
-Çocuklarına portakal yedirme detayı
-Portakal kabuklarının kurutulması için asılması
-Sevda Ersin ile röportaj
-Kurutulmuş kabuklardan detay
-Kardelen Kulan'ın portakal getirmesi
-Portakal soyma detayı
-Portakalı çocuklarına verme detayı
-Kardelen Kula ile röportaj
-Portakal limon alımı yapan dükkan detayı

( ADANA -ÖZEL)- Adana’da korona virüs önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın “Evde kal” uyarılarını dikkate alan kadınlar, zamanlarını portakal soyarak geçiriyor- Kadınlar kilosu 9 liraya kadar alıcı bulan kabuklarla aile ekonomilerine destek oluyor ADANA

- Korona virüs önlemleri kapsamında zamanlarını evde geçiren kadınlar, özellikle kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılan portakal kabuklarını aile ekonomilerine kazandırıyor.Adana’nın Kozan ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın “Evde kal” uyarılarını dikkate alan kadınlar, zamanlarını portakal soyarak geçiriyor. Kadınlar kilosu 9 liraya kadar alıcı bulan kabuklarla aile ekonomilerine destek oluyor.İlçeye bağlı Saimbeyli Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi Sevda Ersin, “Evde zaman geçirmek sıkıcı. Okullar tatil olunca çocuklarda evde. Bu zamanımızı portakal kabuğu üreterek değerlendiriyoruz. Kabuğunu kurutmak için kullandığımız portakallardan geri kalanını ise çocuklarımız tüketiyor. Ben yaklaşık 30 kilogram kadar biriktirmeyi hedefliyorum. Bu şekilde aileme ekonomik bir katkı sağlamayı düşünüyorum" dedi.
Zorunlu haller dışında evden çıkmadığını anlatan ev hanımı Kardelen Kula da, “Evde portakal kabuğu soyarak vakit geçiriyoruz. Portakal kabuğu ilaç, parfüm sanayisinde kullanıldığı için çok talep ediliyor. En son kilosu 7 TL’den alıcı buluyordu. Hem suyunu sıkıp çocuklara içiriyorum, hem de evime ek gelir sağlıyorum” diye konuştu.
Kabukları alınan portakalları ise çocuklar tüketiyor.
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