Kadınlar çilek üretimiyle belediye bütçesine katkı sağlıyor - VAN
- Çilek tarlası - RöpVAN (AA) - HAKAN SARI - Van 'ın Özalp ilçesinde iki kadın, belediyenin kadın çiftçileri teşvik etmek amacıyla oluşturduğu tarlada ürettikleri çilekleri satarak belediye bütçesine katkı sağlıyor.Özalp Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce, kadın çiftçileri teşvik etmek amacıyla 2015 yılında 20 dönümlük tarlada çilek ekimi yapıldı.Belediye bünyesinde görevli Perinaz Yakan ve Asiye Kılıç, 4 yıldır tarlada ürettikleri çileklerin bir kısmını ilçe merkezindeki esnafa satıyor, bir kısmını da reçel yaparak belediye bütçesine katkıda bulunuyor.Yılda ortalama 10 ton üretilen çileklerden, yaklaşık 20 bin lira gelir elde ediliyor.Modern üretim teknikleriyle kimyasal kullanılmadan üretilen çilekler, tadı ve aromasıyla ilgi görüyor.Gün boyu tarlada çalışarak çileklerin bakımlarını ve hasadını yapan Yakan ve Kılıç, vatandaşların takdirini topluyor.Perinaz Yakan, AA muhabirine, belediye tarafından organik tarım yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve kadın çiftçileri teşvik amaçlı başlatılan proje kapsamında çalıştıklarını söyledi.
Yazın 08.00'den akşam 17.00'ye kadar tarlada yoğun bir çalışma yürüttüklerini anlatan Yakan, şöyle konuştu:"Gün boyu arkadaşımla çileklerin bakımını ve hasadını yapıyoruz. Çileklerin bir kısmını esnafa satıyoruz, bir kısmını da reçel yaparak değerlendiriyoruz. Buradan elde edilen gelir belediye bütçesine aktarılıyor. Yetiştirdiğimiz çilekler tamamen organik. Hiçbir şekilde ilaç kullanılmıyor. Haftada bir hasat yapıyoruz. Her hafta burada sepet sepet çilek topluyoruz. Yani Özalp toprakları çilek yetiştiriciliği için çok verimli. İlçemizde buğday ve arpa dışında çilek yetiştiriciliği de yapılabilir."Kılıç ise yaptıkları işten çok memnun olduklarını, birçok kişinin çilek üreterek geçimini sağlayabileceğini dile getirdi.Çilek üretimi sayesinde iş sahibi olduklarını vurgulayan Kılıç, "Çilek yetiştiriciliği fazla bir bakım istemeyen, verimli bir tarımsal çalışmadır. Burada yetiştirdiğimiz çileklerden elde edilen bütün geliri belediyeye teslim ediyoruz." dedi.