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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kadınlar askerler için boyunluk ördü - ÇORUM

Kadınlar askerler için boyunluk ördü - ÇORUM

- Kadınların örgü yapması - Belediye Başkanı Zeki Gül'ün eşi Halime Gül'ün ziyareti - Kurs Eğitmeni Firdevs Şahin'in açıklaması - Boyunlukların paketlenmesi - Örgü kursunda bir öğrencinin önerisiyle harekete geçen kadınlar, sınırda görev yapan Mehmetçik için 500 boyunluk ördüÇORUM (AA) - Çorum 'da örgü kursuna katılan kadınlar, bir öğrencinin önerisiyle Türkiye'nin doğu sınırında görev yapan Mehmetçik için 500 boyunluk ördü.Kent merkezindeki Velipaşa Konağı'nda faaliyet gösteren Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde örgü eğitimi alan kadınlar, hem edindikleri bilgileri pekiştirmek hem de sınır bölgesinde vatan savunması yapan askerlerin yanında olduklarını göstermek amacıyla bir öğrencinin tavsiyesiyle boyunluk örmeye karar verdi.Kadınlar, aralarında oluşturdukları bütçe ile tedarik ettikleri iplerle 500 adet asker yeşili boyunluk ördü.Belediye Başkanı Zeki Gül'ün eşi Halime Gül de kursu ziyaret ederek, kadınlarla örgü yaptı. Gül, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.Kurs Eğitmeni Firdevs Balcı Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ördükleri boyunluklarla Mehmetçiklerin bedenlerini değil yüreklerini ısıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Devletin, askerin her türlü ihtiyacını karşıladığından emin olduklarını dile getiren Şahin, "Bir öğrencimizin önerisiyle başlayan çalışma, büyüdü ve birçok kadının katıldığı bir proje haline geldi. İpini, şişini alan kadınlar, gelip burada askerlerimiz için boyunluk ördü. Askerlerimizin bütün ihtiyaçlarının devletimiz tarafından eksiksiz olarak giderildiğini biliyoruz. Biz, askerlerimizin bedenlerini değil gönüllerini ısıtmak istedik. Anneleri, kardeşleri olarak askerlerimiz için ördüğümüz bu boyunlukları inşallah kullanırlar. Onların gönüllerini ısıtabilirsek, desteğimizi arkalarında hissettirebilirsek ne mutlu bize." dedi.
Kursiyerlerden Fatma Geniş ise kadınların güçbirliği yaparak birçok şeyi başarabileceğini söyledi.

Türkiye'de sınır ötesi operasyonlarla birlikte Çanakkale ruhunun tekrar canlandığını dile getiren Geniş, "Buradaki kadınlar, Türk anasının neleri başarabileceğini sergiliyor. Bir olduğumuz müddetçe bize dünyanın gücü yetmez." ifadesini kullandı.Kursiyerlerin ördüğü boyunluklar, sınır bölgesinde görev yapan Mehmetçik'e ulaştırılmak üzere paketlenerek, İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Siyer Akkale Sınır Ötesi Harekete Geç Sınır Ötesi Operasyon 

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