Kadının yola düşürdüğü telefonu kamyonetten inip böyle çaldı İzle

-Şahsın telefonu alma anları



( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Sultanbeyli’de kamyonet ile seyir halinde olan şahıslar, otomobile binen kadının telefonunu yola düşürdüğünü gördü. Otomobil hareket eder etmez kamyonetten inen bir şahıs yerdeki telefonu alarak kayıplara karıştı. Saniyeler sonra olay yerine gelen kadın telefonunu bulamayınca büyük şok yaşadı. Telefonu alan şahıslar ulaşılamaması için telefonu kapatırken, şahsın telefonu aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sultanbeyli’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre iki kadın yol kenarında bekleyen bir otomobile binmeye çalıştıkları sırada otomobilin kapısı kapanmadı. Kapıyı kapatmak isteyen kadın da o sırada telefonunu yere düşürdü. Kamyonetle seyir halinde olan şahıslar düşen telefonu fark ettiler, ardından otomobil hareket eder etmez telefonun yanına geldiler. Aracından inen şahıs yerdeki telefonu alıp araca tekrar bindi. Telefonunu düşürdüğünü fark eden kadın, saniyeler sonra olay yerine geldiğinde telefonunu göremeyince büyük üzüntü yaşadı. Kadın, telefonunu başka numaradan aradığında ise kapalı olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını izleyen kadın ile yakınları, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Şahsın, otomobile binen kadının yere düşürdüğü telefonunu aldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki kadın otomobile binerken kapı kapanmıyor, kadın kapıyı kapatırken telefonunu yere düşürüyor. Kamyonetle ilerleyen şahıslar da telefonu görerek araçla yaklaşıp, telefonu alıp kaçıyorlar.



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