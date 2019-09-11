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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kadının çırpınışlarına dayanamadı, yolcu dolu otobüsle yönünü hastaneye çevirdi

Kadının çırpınışlarına dayanamadı, yolcu dolu otobüsle yönünü hastaneye çevirdi

-araç içi kamera görüntüleri

Yaşlı Kadın Halk Otobüsü Otobüs Şoförü Sağlık Ekipleri Araç İçi Kamera 

--kadının rahatsızlanması
--vatandaşların müdahalesi
--yoldan detay
--araç içi sağlık ekipleri müdahale
--şoför, torun ile röp

( SİVAS - ÖZEL)- Sivas'ta otobüs içerisinde rahatsızlık geçiren kadının çırpınışlarına dayanamayan otobüs şoförü güzergahından çıkararak yolcularla birlikte rahatsızlık geçiren kadını hastaneye götürdü. SİVAS

- Sivas'ta otobüs içerisinde rahatsızlık geçiren kadının çırpınışlarına dayanamayan otobüs şoförü, güzergahından çıkararak yolcularla birlikte rahatsızlık geçiren kadını hastaneye götürdü. Sivas Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı özel halk otobüsünün sürücüsü Mehmet Torun davranışıyla takdir topladı. Şoför Torun, yolcularla birlikte araçta seyir halindeyken bir kadının rahatsızlandığını fark etti. Rahatsızlanan kadının çırpınışlarına dayanamayan Torun, yolcular ile birlikte kadını hastane götürme kararı aldı. Torun, otobüsün güzergahını değiştirerek rahatsızlanan kadını 7 dakika içerisinde yolcularla birlikte hastaneye yetiştirdi. Hastanede sağlık görevlileri gelene kadar rahatsızlanan kadına ilk müdahaleyi Torun ve otobüsteki yolcular yaptı. Korna çalarak acil servisteki sağlık görevlilerinden de yardım isteyen Torun, yaşlı kadını hastaneye teslim ettikten sonra araçta kalan yolcularla birlikte güzergahına dönerek yoluna devam etti. “Hiçbir şey görmedi gözüm” Kadının çırpınışlarının kendini derinden etkilendiğini belirten Torun, kadını hastaneye götürürken hiçbir şeyi gözünün görmediğini söyledi.

Torun, “Ticaret Lisesi hattında çalışıyordum, yolcuları aldım Saraybosna durağına gittim. Oradan da yolcuları aldım bindiler, biraz yürüdüm tatlı suyun oraya gelince bir ses duydum. Bayanın çığlık seslerini duydum. Baktım o arada yere yığıldı bayan, yere yığılınca çırpınmaya başladı.
Ben vicdanen rahatsız oldum. Ne yapmam gerektiğini düşünürken hastaneye gitmeye karar verdim. Hastaneye gidene kadar trafik çok sıkıştı, baya zaman geçti. Hattım sıram geçti, artık hiçbir şey görmedi gözüm. Sonra ambulans hastanenin önünde geldi ve yanımıza durdu. Kadını ambulansa verdim ve hastaneye götürdüler. Kadının çırpınması beni baya rahatsız etti. Vicdanen rahatsız olunca mecburen kendimi gitmek zorunda hissettim. Kadını hastaneye kadar götürdüm.“dedi.

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