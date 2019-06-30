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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - ADANA İzle

Kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - ADANA İzle

- Zanlının hırsızlık yaptığı anın güvenlik kamerasına yansıması - Zanlının adliyeye sevk edilmesiKadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdıADANA (AA) - Adana 'da genç kadının dolmuşa bindiği sırada cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.Merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde evine gitmek için dolmuş bekleyen Havva K'nin (23) yanına bir kişi yaklaştı.Dolmuşa binmek üzereyken arka cebindeki cep telefonunu alarak uzaklaşan şüpheliyi fark eden genç kadın, peşinden koştuğu zanlıyı yakalayamadı.Havva K'nin durumu bildirmesiyle Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından şüphelinin İslam Ş. (29) olduğunu tespit etti.Ekiplerce kısa sürede yakalanan şüphelinin "hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma, yankesicilik ve yağma" gibi suçlardan emniyette kaydının bulunduğu öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Öte yandan, Havva K'nin yanına yaklaşan kişi tarafından arka cebindeki cep telefonunun çalınması ve şüphelinin kaçması çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güvenlik Kamerası Ruhsatsız Silah Yansıma Cep Telefonu Genç Kadın 

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