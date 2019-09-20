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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Kadının 100 bin lira değerindeki eşyasını çalan hırsız tutuklandı

Kadının 100 bin lira değerindeki eşyasını çalan hırsız tutuklandı

Zanlının emniyetten çıkartılması

Kol Saati Atık Kağıt Güvenlik Kamerası Hırsız Kağıt Toplayıcısı 

-Polis arasında götürülmesi
-Adliyeye götürülmesi
-Emniyetin dış görüntüsü

( ADANA )- Adana'da bir kadının evine girerek 100 bin lira değerindeki eşyalarını çalıp kaçan zanlı polis tarafından yakalandı ADANA

- Adana'da bir kadının evine girerek 100 bin lira değerindeki eşyalarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Şebnem A. sabah uyandığında sehpa üzerinde duran iki kol saati, gümüş ev eşyaları çantası ve içinde 550 lira bulunan cüzdanının olmadığını fark etti. Şebnem A. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine başvurdu. Polis başvuru üzerine olay yerine giderek güvenlik kamerası incelemesi başlattı. Yapılan incelemede bir atık kağıt toplayıcısının evin etrafında hırsızlık olduğu saatlerde gezdiğini tespit etti. Polis daha sonra bu şahsın bu yıl 4 kez hırsızlık suçundan yakalanıp önce tutuklanıp sonra serbest bırakılan Uğur E. (31) olduğunu saptadı. Polis daha sonra zanlıyı yaptığı operasyonla yakaladı. Zanlının ifadesinde atık kağıt toplarken pencereyi açık görünce içeri girip hırsızlık yaptığını söylediği ileri sürüldü. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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