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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kadını darbeden kişiye vatandaş müdahalesi - ANTALYA Haberi

Kadını darbeden kişiye vatandaş müdahalesi - ANTALYA Haberi

- Avukat Ali Aksoy'un olayı görüntülemesi ve yaşananları anlatması Antalya 'da kadını darbeden kişiye vatandaş müdahalesiANTALYA (AA) - Antalya 'da sahilde bir kadını darbeden kişiye vatandaşlar müdahale etti, bir avukat sosyal medya hesabından yaşananları canlı yayınladı.Alınan bilgiye göre, ailesiyle birlikte Konyaaltı Sahili'ne giden avukat Ali Aksoy, bir kişinin eşi olduğu sanılan kadını darbettiğini fark ederek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar saldırgana müdahale etti. Aksoy da olayı sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştı.Darbedilen kişinin yere kapaklanarak kendini korumaya çalıştığı anların yer aldığı görüntülerde, bazı kişilerin öfkeli vatandaşları uzaklaştırmak için araya girmesi de dikkati çekti.Ayrıca olayı görünce müdahale ettiğini belirten Aksoy'un anlatımları da görüntülerde yer aldı.

Sosyal Medya Canlı Yayın Gana Arbede 

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