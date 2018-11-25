Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü - SAKARYA
- Yürüyüşten detaylar - AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun turuncu boya ile platforma elleriyle "dur işareti" yapması - AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu'nun konuşmasıKadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü - Sakarya 'da AK Partililer, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katıldıSAKARYA (AA) - Sakarya , Bolu, Zonguldak ve Karabük'te düzenlenen etkinliklerle kadına yönelik şiddete dikkat çekildi. Sakarya 'da AK Parti Kadın Kolları tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanan AK Parti Kadın Kolları üyeleri ve partililer, ellerinde "Haddini aşan öfkeye yenik düşme", "Sesimizi sen de duy", "Kadın güçlenirse toplum güçlenir", "Beni de duy" ve "Sevgi şifadır" yazılı döviz ve pankartlarla Adapazarı Belediyesi önüne kadar yürüdü.Partililer, belediye önünde kurulan platforma turuncu boyayla kadına yönelik şiddete "dur" mesajını temsilen el baskısı yaptı.Burada grup adına açıklama yapan İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini ve aile içi şiddetin ne yazık ki hala en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ettiğini söyledi.
AK kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmediklerini vurgulayan Hatipoğlu, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgilerini çektiklerini kaydetti. Hatipoğlu, yüzyıllar öncesinden, henüz İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yokken, kadın - erkek ayrımı yapmadan insani bir mesajın dünyaya yayılmasına öncü olan Hazreti Muhammed'in sözünü hatırlatmanın herkesin üzerine düşen önemli bir vazife olduğunu belirterek, "AK Parti döneminde, Türkiye'de ilk kez 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi' yasası Meclis'te kabul edilmiştir. AK Parti kurulduğu günden itibaren, kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesi misyonuyla atılan her adımda kadınların iş ve aile hayatlarını dengeleyebilmeleri adına kolaylaştırıcı düzenlemeler getirilmiş ve her alanda kadınların varlığının normalleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır." ifadelerini kullandı.Yürüyüşe AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, bazı belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.