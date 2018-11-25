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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü - ADIYAMAN

Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü - ADIYAMAN

- Yürüyüşe katılanlardan ve pankartlardan detaylar - AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Perihan Gümüş'ün basın açıklamasını okuması - Yürüyüşten görüntüKadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü - Gaziantep, Adıyaman , Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te etkinlikler düzenlendiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Adıyaman , Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te, "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Gaziantep'te Kırkayak Parkı'nda bir araya gelen bir grup kadın, "Kadın cinayetlerini, ekonomik şiddeti, baskıyı durduracağız" yazılı pankart açtı.Burada grup adına konuşan Elçin Meriç, son 1 yılda 435 kadının öldürüldüğünü söyledi.

Kadın cinayetlerinin önlenebilmesi adına bazı yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirten Meriç, "Önleyici politikalar uygulanmalı, koruyucu tedbirler alınmalı, adalet sağlanmalı ve kadınlar güçlendirilmelidir. Kadınlar güçlendirmek, kadına yönelik şiddeti önlemenin en temel yoluyken ve boşanmak istediği için öldürülen binlerce kadın varken nafakayı ve sosyal yardımları tartışmaya açamazlar." ifadelerini kullandı.

Politika Yasal Düzenleme Basın Açıklaması Sosyal Yardım Cinayet 

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