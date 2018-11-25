Kadına yönelik şiddete şarkılar eşliğinde hayır dediler

-Etkinliği takip eden vatandaşlar

-Gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna röportaj

-Bir kadına zırh giydirilmesi

-Etkinliği izleyen erkek ve kadınlarla röportaj



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat'ta müzik gurubu ile renklenen kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü etkinliğinde sosyal mesaj verildi.

Yeraltı Çarşısı üzerinde toplanan gönüllü turizm elçileri Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farklı bir etkinliğe imza attı. Klarnet, darbuka ve cümbüşle müzik gurubu tarafından çalınan parçalara kadınlar alkışları ile tempo tuttu. Müzik gurubunun yer aldığı etkinlikte kadına şiddetle mücadelede bir orkestra gibi hareket edilmesi gerektiği mesajı verildi.

Vatandaşların dikkatini çeken etkinlikte ayrıca bir kadına zırh giydirildi. Gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna, zırhla meydanlara çıktıklarını belirterek,"Zırh koruyucudur. Kadının korunmaya, kollanmaya ihtiyacı vardır. Kadın eştir, çocuktur, bacıdır, anadır. Bu açıdan tüm erkekleri kadına şiddetle mücadelede el birliği, işbirliği ile çalışmaya davet ediyoruz" dedi.

"Ünlü ya da ünsüz fark etmez, hiçbir kadın şiddeti hak etmez" Tuna, kadına şiddetle mücadele sadece kadınların bireysel çabalarıyla değil, toplumsal bir işbirliği ile sağlanabileceğini ifade ederek,"Ünlü ya da ünsüz fark etmez, hiçbir kadın şiddeti hak etmez ve kabul etmez. Şiddete sonuna kadar karşıyız. Kadına değer verilmesi gerekir bu toplumda. Çocuklarımızın anası, geleceğimizin mirasıdır kadınlar. O yüzden bu mücadele haklı bir mücadele" diye konuştu.

Etkinliği takip eden vatandaşlarda kadına şiddete karşı oldukları mesajını verdi.

