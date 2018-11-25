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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - MUĞLA Haberi

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - MUĞLA Haberi

- Stantlardan detay - Stantlarda broşür ve karanfil dağıtımı el boyaması yapılması - Dizi oyuncularının stantlarda el boyaması yapması ve broşür dağıtımı - Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya'nın konuşması - Mehtap Bayri'nin konuşması - Ayça Varlıer'in konuşması - Hayrettin Karaoğuz'un konuşması - Oyuncuların fotoğraf çekimiKadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Muğla 'da Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalık etkinliği düzenlediMUĞLA (AA) - Muğla 'da, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe dizi oyuncuları da katıldı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalık etkinliği düzenledi.
Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara karanfil ve broşür dağıtıldı, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.
Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, KADES'in akıllı telefonlara indirilerek kullanılabileceğini söyledi.

Çetinkaya, "İhbarın yapılmasıyla en yakın ekibin olaya müdahale ederek mağdur kadın ile birlikte tarafları polis merkezine intikal ettiriyor. Daha sonra adli çalışmalar ve koruma çalışmaları gerçekleştiriliyor." dedi.
Etkinliğe, TRT ekranlarında yayınlanan "Kalk Gidelim" isimli dizinin oyuncuları Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Hayrettin Karaoğuz ile dizi ve sinema oyuncusu Gülnihal Demir de destek verdi.Oyuncular stantlardaki görevliler ile polis yeleği giyerek vatandaşlara kadına yönelik şiddete karşı uyarıcı broşürler ve karanfil dağıttı.
Ekiptekiler stantta oluşturulan "Kadına Şiddete Karşı Buradayım De" panosuna el boyaması yaptı.Oyuncu Mehtap Bayri, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe katılmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Her türlü şiddete karşı olduklarını vurgulayan Bayri, KADES uygulamasını da tüm kadınların telefonda bulundurmalarını istedi.Oyuncu Ayça Varlıer ise şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ifade etti.
Oyuncu Hayrettin Karaoğuz da kadının şiddetin öznesi değil barışın ve iyiliğin öznesi olduğunu belirterek, kadına şiddete her zaman karşı olduğunu vurguladı.

Mağdur Kadın Akıllı Telefon Sinema Oyuncusu Kadına Şiddet Alışveriş Merkezi 

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