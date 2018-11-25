Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - İSTANBUL

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - İSTANBUL

- Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Etkinlikten detaylar Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele GünüİSTANBUL (AA) - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Yanındayız Derneği üyeleri Beşiktaş'ta toplandı.Cumhuriyet Demokrasi Anıtı önünde bir araya gelen grubun "Hayatı Birlikte Savunuyoruz" ve "Kadınlar Birlikte Güçlü" yazılı dövizler taşıdığı görüldü.
Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanvekili Tahir Doğaç'ın da yer aldığı grup adına açıklamada bulunan gazeteci Murat Yetkin, 1 yıl içerisinde 363 kadının öldürüldüğünü belirtti.
Yetkin, başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere uluslararası sözleşmeler ve tüm yasalarda güvence altına alınmış hakların ve kadınların hak ve adalet talebinin yanında olduklarını ifade ederek, dernek olarak yasaların uygulanmasının ve ilgili politikaların ortaya konulmasının takipçisi olacaklarını söyledi.

Açıklamanın ardından, 2018 yılında cinayet dolayısıyla hayatını kaybeden kadınların isimleri okunurken, meydana kurulan platformda da yazılı olarak paylaşıldı.Daha sonra grup olaysız şekilde dağıldı.

Politika Salar Uluslararası Cinayet 

İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı