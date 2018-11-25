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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde erkek destekçi bulamadılar

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde erkek destekçi bulamadılar

-Kadınlar detay

Saygı Duruşu Basın Açıklaması Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Sivil Toplum 

--Broşür detayı
--Kadınlar ile röp

( SİVAS ) -- Sivas'ta '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle kent meydanında basın açıklaması yapan kadınlar şiddete karşı erkek destekçi bulamadı SİVAS

- Sivas'ta '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle kent meydanında basın açıklaması yapan kadınlar şiddete karşı erkek destekçi bulamadı. Sivas'ta eşitli sivil toplum örgütleri tarafından '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.
Yaklaşık 30 kadının katıldığı program Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Programa katılım sağlayan kadınlar, kadına yönelik şiddet ile ilgili broşürler açarak ve sloganlar atarak kadınlara uygulanan şiddete dikkat çekti. "Erkeklerden destek beklerdik" Programa erkeklerin katılım sağlamadığına ve böyle bir günde erkeklerden destek beklediklerini belirten Nurten Yanalak,"Dünyada ve ülkemizde şiddete maruz kalarak katledilen kadınları saygıyla anıyoruz. Şiddet uygulayan erkekleri ve şiddeti kınıyorız. Şiddete 'hayır' diyoruz. Bu gün kadına yönelik şiddetle mücadele günü biz kadınlar olarak her zaman şiddeti görüyoruz ama aslında bu gün tüm erkeklerin dışarı çıkıp kadına yönelik şiddetle mücadeleyi desteklemesi gerekirdi. Biz kadınlar olarak onları görmek istiyoruz. Kadına yönelik şiddeti onlar yürütsünler, onlar tepki göstersinler biz insanız şiddet uygulamamalıyız diye erkeklerin yapması gereken bir eylemi bekliyoruz. Bu gün erkek yoktu maalesef ve erkekler katılım sağlamadı" dedi.
(UY-
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