Kadına şiddete karşı yaylada yürüdüler - DÜZCE

- Yürüyüşten detaylarKadına şiddete karşı yaylada yürüdülerDÜZCE (AA) - Düzce 'de protokol üyeleri ve vatandaşlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yaylada yürüyüş yaptı. Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve eşleri ile çok sayıda vatandaş, Kaynaşlı ilçesine bağlı bin 300 rakımlı Topuk Yaylası'na çıktı.Ellerindeki "Kadına şiddete karşı buradayız", "Kadına yönelik şiddete bizde dur diyoruz", "Kadına yönelik şiddete buradayım de", "Kadına şiddet i̇nsanlığa i̇hanettir" yazılı pankartlar bulunan vatandaşlar, yayladaki gölün çevresinde yürüyüş yaptı.Yaklaşık 4 kilometrelik alanda yürüyen ve müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynayan katılımcılar, daha sonra alanda çevre temizliği yaparak etkinliği sonlandırdı.