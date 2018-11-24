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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
‘Kadına şiddete hayır’ konvoyu yola çıktı

‘Kadına şiddete hayır’ konvoyu yola çıktı

bisiklet tutkunlarının hazırlanışı

Şiddete Hayır Farkındalık Bisiklet Turu Kadına Şiddet Sosyal Sorumluluk 

-Bisiklet tutkunu merve ayaz konuşması
-tigris bisiklet ve özel sporcular kulübü başkanı ali alioğlu konuşması
-bisiklet turu
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da bir grup bisiklet tutkunu, kadına şiddetin önüne geçmek için kampanya başlattı. Bisikletlerine binen grup, 'kadına şiddete hayır' sloganı ile pedal çevirdi. Diyarbakır’da bisiklet tutkunları, kadına şiddetin önüne geçmek için farkındalık çalışması yaptı. Kadın ve Demokrasi Derneği ile Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü öncülüğünde toplanan grup, kadına şiddetin önüne geçmek için Diyarbakır sokaklarında pedal çevirdi. 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda bir araya gelen yüz kişilik bisikletli, tişörtlerini giyerek konvoy gerçekleştirdi. Polis eşliğinde düzenlenen konvoy, Dağkapı Meydanı’nda sona erdi. Burada açıklama yapan Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Başkanı Ali Alioğlu, sosyal sorumluluk projelerinde kadına şiddet temasıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Alioğlu, “KADEM Diyarbakır temsilciliğiyle birlikte yapmış olduğumuz bu faaliyette, 100’e yakın katılımcımız var. Bu projeyle dünyanın her yerine aynı mesajı vermek istiyoruz. Kimsenin kimseye şiddet noktasında bir hakkı olmadığını iletmek istiyoruz. Kadın sporcularımız ile birlikte yaptığımız bu etkinlikle şiddet olaylarına dikkat çekmek istiyoruz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi noktasında etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.
Bisiklet tutkunu Merve Ayaz ise, kadınların çok fazla şiddete maruz kaldıklarını ve bu duruma sesiz kalan kadınlar için farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek bisikletlerine binip yola çıktıklarını söyledi.


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