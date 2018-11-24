Kadına şiddete boyalı protesto İzle

--Standa gelen ziyaretçiler

--El izi bırakan ziyaretçiler

--Röportajlar



( KOCAELİ )- Sadece kadınlar değil, erkeklerde tepki gösterdi- “Kadına şiddet topluma ihanettir” KOCAELİ



- Kocaeli 41 Burda Alışveriş Merkezinde Kocaeli Şiddet Uygulama ve İzleme Merkezi tarafından kadına şiddete tepki çekmek amacıyla stant kuruldu. Ziyaretçilerin kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla ellerini turuncuya boyayıp el izi bırakmaları istendi. Son zamanlarda dünyanın her yerinde artış gösteren kadına şiddet konusuna Kocaeli’nde de sessiz kalınmadı. Kocaeli Şiddet Uygulama ve İzleme Merkezi tarafından 41 Burda AVM'de kadına şiddete tepki çekmek amacıyla stant kuruldu. Kurulan stantta tahta bir pano oluşturuldu ve ziyarete gelen insanların ellerini turuncuya boyayarak el baskısı yapmaları istendi. Kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinliğe birçok insan katıldı.

-Sadece kadınlar değil, erkeklerde tepki gösterdi Standı ziyaret etmeye gelmeye birçok kadının yanı sıra erkekler de kadına şiddete tepki gösterdi. Ellerini turuncuya boyayan erkekler, “Kadına şiddete hayır” dedi.

Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim gören İnan kılıç, “Açıkçası kadına şiddet hakkında konuşmak bile beni üzüyor çünkü kadına şiddet bir toplumu en düşük seviyeye düşürebilecek bir şey. Bu konunun konuşulması bile bizi üzmeli. Bu durumlarla maalesef karşılıyoruz ama bu durumu atlatabilecek kapasiteye sahibiz” dedi.

-“Kadına şiddet topluma ihanettir” Etkinliğe destek olan kadınlar hep bir ağızdan “Kadına şiddet topluma ihanettir” sloganı attı. Etkinliği organize eden Kocaeli Şiddet Uygulama ve İzleme Müdürü Tuğba Uluçınar, “Biliyorsunuz 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele günü. Bizde bugün kapsamında hem kendimizi tanıtmak, hem de bu konuda bir farkındalık oluşturmak amacıyla insanların yoğun olacağı alışveriş merkezini tercih ettik. Hem kadına şiddete karşı turuncuya elimizi boyadık çünkü Birleşmiş Milletlerin kadına şiddetle mücadele rengi de turuncu ve turuncu giyerek destek olmak istedik. Umarım insanlar bizi daha çok tanır ve şiddet ortadan kalkar. Bunun için hep birlikte mücadele edeceğiz” diye konuştu.

“Televizyon programlarındaki şiddet unsuru azalmalı” Standa gelip ellerini turuncuya boyayan ziyaretçiler fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmediler. Çocuklarıyla, aileleriyle birlikte etkinliğe destek olan ziyaretçilerden Günnur Deymen, “Kadına şiddetle ilgili aslında herkesin kolayca ulaşabildiği televizyon dizilerinin ve internet ortamındaki videoların şiddetten temizlenmesini istiyorum. Diziler, kadın programları, sosyal medyadaki videolar temizlenirse eminim şiddet oranları azalacaktır” şeklinde konuştu.

(KT

