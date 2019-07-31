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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kadına kurşun yağdıran şahıs yakalandı

Kadına kurşun yağdıran şahıs yakalandı

- Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Kız Arkadaş Vesikalık Fotoğraf Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-- Kadının yerde yatarken görüntüsü
-- Kadının vesikalık fotoğrafı
-- Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sokak ortasında tartıştığı kız arkadaşını tabanca ile öldüren şahıs, kaçtığı otomobille birlikte Kırşehir'de yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Özkan O. (36), yaklaşık 4 aydır görüştüğü Gülay Ş. (27) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle Özkan O., yanında bulundurduğu tabanca ile Gülay Ş.'ye ateş etti. Vücuduna akdığı 4 mermi ile ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Gülay Ş., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından otomobille kaçan Özkan O.'yu Yapılan çalışma sonucu Kırşehir'in Mucur ilçesi girişinde otomobil polis ekiplerince yakalandı. Yapılan aramada suç aleti de ele geçirildi. Özkan O., işlemler için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
(TB-
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