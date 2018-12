Kadına bıçaklı şiddetin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı Haberi

- Bilecik’in Bozüyük ilçesinde önceki gün meydana gelen olayda bir kadın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanma olayı an be an bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay; 14 Aralık Cuma günü Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kasımpaşa Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Olayda Ummuhan S. isimli bayan Şenol Bilici isimli şahıs tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Olay yerinden kaçan şüpheli Şenol Bilici, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı başarılı çalışmalar sonrasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ş.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı güvenlik kameralarında Yaşanan bıçaklama anı cadde üzerinde bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde adamın kadını defalarca bıçaklaması ve bu olayı gören başka bir şahsın hiç bir müdahale etmeden olay yerinden yer alıyor. Ayrıca görüntülerde adam kadını bıçakladıktan sonra hiç bir şey olmamış gibi aracına binip gidiyor.