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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kadın yöneticilerden Vali Bilgin'e ziyaret - KIRKLARELİ

Kadın yöneticilerden Vali Bilgin'e ziyaret - KIRKLARELİ

- Kadınların makama gelişinden görüntü - Vali Osman Bilgin'in konuşması Kadın yöneticilerden Vali Bilgin'e ziyaret - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla makamında kadın yöneticilerle bir araya geldiKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla makamında kadın yöneticilerle bir araya geldi.Vali Bilgin, makamında İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Nüfus Müdürü Serpil Ünsal, Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Remziye Algın, Kadın Konukevi Müdürü Birsen Gömlekli, İl Yazı İşleri Müdürü Serap Olcan, İl İdare Kurulu Müdürü Fatma Baydur, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Yasemin Yurttaş, Ticaret Borsası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ruhan Altıntel ile Anneler Derneği Başkanı Aynur Yadalı'yı kabul etti.Kadın yöneticiler ile bir süre sohbet eden Bilgin, yaptığı konuşmada, kadınların sorumluluklarının çok büyük olduğunu söyledi.

Kadınların anne, eş, şefkat yuvasının kaynağı olduğunu ifade eden Bilgin, kadınlara hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini vurguladı.Kadınların toplumu dönüştürerek, geliştirdiklerini de anlatan Bilgin, "Bugün yaya olarak valilik makamına gelirken bir vatandaş beni durdurarak 'merhabalar' diyerek halimi hatırımı sordu. Beni tanımıyor ve vali olduğumu bilmiyor. 'İyim sizler nasılsınız' dedim kendilerine, 'hanımı hastaneye yatırdım felçli' dedi.
Sonra hemen korumama dönerek 'Genç yaşlarda eşinizin veya kadınların değerini bilmiyoruz ama belli yaşa geldiğinizde kıymetini öğreniyoruz' dedim. Hakikatten aile bütünlüğünü sağlayan çocuklarımızın yetişmesine vesile olan kadınlarımızdır." diye konuştu.
Türkiye'de yaşayan kadınların biraz daha şanslı olduklarını aktaran Bilgin, şöyle devam etti:"Belirli bir günde kadınlarımızın anılması veya onlarla ilgili bir etkinlik yapılması sembolik olarak önemli ama esasen kadınlara her gün aynı saygı ve sevgi gösterilmelidir. Dünyada son dönemde kadına yönelik şiddetle ilgili bir trend var. Maalesef bu dünyanın bir sorunu. Bunun inşallah dünya toplumlarının gelişimi ve dönüşümüyle aşılacaktır.Bugün bakıyorsunuz bazı toplumlarda kadınların araç kullanma hakları bile yok. Bununla birlikte dünyanında bir dönüşüm içerisinde olduğu kadınların hak ettiği yeri tam olarak alamasalar da bununla ilgili bir gelişimin ve dönüşümün yenileşmenin de olduğunu görüyoruz."

Hastane Salar Allah 

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