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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kadın yolcuyu darp eden Uber Şoförü hakkında dava açıldı İzle

Kadın yolcuyu darp eden Uber Şoförü hakkında dava açıldı İzle

arşiv

( İSTANBUL ) -- Şoför hakkında 'Yaralama' 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından dava açıldı İSTANBUL

Taksi Şoförü Çerikli Cep Telefonu 


- Kadın yolcu Birgül E'nin İstanbul Sarıyer'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için bindiği Uber aracında sürücü tarafından darp edilmesi iddiası ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Uber Şoförü Mikal K. hakkında ''Yaralama' 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından dava açıldı. İddiaya göre geçtiğimiz aylarda Uber aracıyla seyahat eden Kadın yolcu Birgül E'nin sürücü tarafından darp edildiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Uber Şöförü hakkında 'Yaralama' 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından dava açıldı. Birgül E. kızı ile birlikte Atatürk Havalimanı'na gitmek için Sarıyer'den Uber aracına bindi. Yolculuk esnasında ücretin uygulama üzerinden 220 lira olduğunu gören yolcu Birgül E . Aracı uygulamadan 100 lira olarak çağırdığını söyleyerek duruma itiraz etti. Bunun üzerine araç sürücüsü Mikal K. Ücreti kendisinin belirlemediği söyledi.

Duruna sinirlenen kadın yolcu, şoföre hakaret içerikli sözler söyledi.

Şoförün Basın Ekspress yolu üzerinde yolcuyu kolundan tutarak yola fırlattığı ve darp ettiği iddia edildi. Kadın yolcu o anları cep telefonu ile görüntülerken yoldan geçen bir taksi şoförü de yaşananları doğruladı. Birgül E'nin aldığı raporda basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek kemik kırığına sebep olacak şekilde yaralandığı belirlendi. Uber sürücüsü hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 3 ayrı suçtan dava açıldı. 'Yaralama' 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından yargılanacak olan Uber şoförü, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. ( HK-
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