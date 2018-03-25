Kadın yolcuyu darp eden UBER şoförü adliyeye sevk edildi



- Sarıyer'den Atatürk Havalimanı'na götürmek için aldığı kadın yolcuyu darp eden UBER şoförü M.Ü., gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlı, adliyeye sevk edildi. Atatürk Havalimanı’na gitmek üzere Sarıyer'den Uber aracına binen Birgül E., ücret nedeniyle şoför M.Ü. ile tartışmış ve darp edilerek araçtan indirilmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, zanlı M.Ü.'yü gözaltına aldı. Zanlının ifadesinde ücret tartışması yaşadıkları kadın yolcunun araçtan inerken düştüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı M.Ü. adliyeye sevk edildi.

