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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
''Kadın ve Çocuk Koruma Çalıştayı' - MUŞ

''Kadın ve Çocuk Koruma Çalıştayı' - MUŞ

''Kadın ve Çocuk Koruma Çalıştayı" - MUŞ - "Kadın ve Çocuk Koruma Çalıştayı" - Çalıştayın yapıldığı salondan ve katılımcılardan görüntüler - İstiklal marşının okunması - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy’un konuşması - Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emin Bora’nın konuşması Muş 'ta "Kadın ve Çocuk Koruma Çalıştayı"MUŞ ( AA) - Muş 'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Kadın ve Çocuk Koruma Çalıştayı" düzenlendi.
Kurumun konferans salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, çalıştayın kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Bazı durumların çocuğu ve aileyi kendi hayatından, kendi yaşadığı alandan uzaklaştıracak sonuçlar içerebileceğini belirten Aksoy, ''Bazen de nasıl müdahale edeceğimizi bilememenin vermiş olduğu sonuçlar ile çocuğun, kadının veya yanında yaşayan diğer aile bireylerinin aile hayatına yanlış bir dokunuşumuz kötü sonuçlar doğurmaktadır. Bu anlamda bu çalıştayın çok yararlı olacağına inanıyoruz." dedi.
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emin Bora ise çocuk suçlarıyla karşılaşıldığında yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirmede bulundu.Çocukların gözaltına alınması sırasında kelepçe, zincir ve benzeri aletlerin kullanılmaması gerektiğinin kanunda belirtildiğini aktaran Bora, şunları kaydetti:''Her ne kadar bu şekilde düzenleme bulunsa da çocuğun kendisine zarar vermesini ya da başkasına zarar vermesini, kaçmasını engellemek amacıyla sizler gerekli önlemleri alma hakkına sahipsiniz. Bu doğrultuda suça sürüklenen çocukların yakalanmasını yapabilir, gözaltına alabilirsiniz. Çocukları ekip araçlarınıza bindirdiğiniz sırada özenti olmaması açısından silahlarınızı görmemelerine özen göstermelisiniz. Bununla birlikte araçta bulunan sirenleri de özendirmekten kaçınmalıyız.”Konuşmaların ardından soru cevap kısmı ile devam eden programda uzmanlarca çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.
Programa emniyet ve jandarma personeli, Muş Alparslan Üniversitesinde görevli Psikolog Fatma Akça Yılmaz, İl Sağlık Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Ahmet Baran, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli Sosyal Çalışmacı Sehernaz Sarıyıldız ve kurum çalışanları katıldı.

Jandarma İstiklal Marşı Akalan Konferans 

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