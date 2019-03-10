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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Kadın taraftarlardan ‘Şiddete Hayır’ yürüyüşü - OSMANİYE Haberi

Kadın taraftarlardan ‘Şiddete Hayır’ yürüyüşü - OSMANİYE Haberi

- Kadın taraftarların pankartlar eşliğinde slogan atarak yürüyüş görüntüleri - Taraftar Şevval Elif Erat'ın açıklaması - Erkek taraftarların kadınlara teşekkür etmesi - Kadınların oynama görüntüleriOSMANİYE (AA) – Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.lig 2.grupta mücadele eden Osmaniye spor Futbol Kulübü’nün sahasında oynadığı Karşıyakaspor maçı öncesinde bir grup kadın taraftarlar, ‘Kadına Şiddete Hayır’ yürüyüşü düzenledi.

Dera Kadın Taraftar 

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